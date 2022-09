Tiago Ramos e Pelé Milflows trocaram farpas em ’A Fazenda’ - Reprodução/Playplus

Tiago Ramos e Pelé Milflows trocaram farpas em ’A Fazenda’Reprodução/Playplus

Publicado 19/09/2022 17:50

Rio - Os ânimos seguem exaltados entre os participantes de "A Fazenda 14", da TV Record. A segunda-feira (19) começou com Shay causando duas punições, o peão que está na baia usou o banheiro da sede e levou uma garrafa de água para a área dos animais, assim toda casa ficará 12 horas sem gás e 6 horas sem água. Mas o clima esquentou mesmo entre Tiago Ramos e Pelé Milflows que trocaram farpas e foram separados pelos colegas de confinamento.

fotogaleria O estresse entre os peões teve início após Tiago reclamar de uma indireta que Pelé jogou durante conversa com Thomaz Costa e Bruno Tálamo na cozinha da sede. "Eu não estou podendo mais zoar o pessoal não, porque já tão perdendo a cabeça...", comentou o rapper. "Meu irmão fica na sua", rebateu Tiago. "Eu nem toquei no seu nome e eu já entendi. Essa é a sua estratégia?", devolveu Pelé.

Na sequência, o músico foi para cima de Tiago, que estava lavando louça, e acabou tropeçando. "Olha aí, todo mundo rindo da tua cara", disse o ex-namorado de Nadine Santos, mãe de Neymar Jr. O bate boca seguiu com Tiago pedindo o fim das brincadeiras do rapper. "Então é isso, quando eu tiver perto, você não chega. Nunca te considerei como amigo", disse. "Você é um cuz*o, já sei em quem vou votar", definiu Pelé.

A briga entre os participantes seguiu para a área externa e os dois precisaram ser contidos. Aos berros, Pelé evidenciou a insistência na troca de farpas com Tiago. "Me dá um tapa na cara e some daqui. Para mim é menos um otário. Você é um cuz*o." O perfil oficial do rapper se posicionou sobre os comentários racistas que ele recebeu após a confusão. Já o administradores das redes de Tiago repudiaram os ataques contra Pelé.

“Você é um cuzão, já sei em quem vou votar.”(Pelé) #AFazenda pic.twitter.com/Bqux5Ed84y — Central Reality (@centralreality) September 19, 2022