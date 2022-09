Reality show ’Self-Made Brasil’ estreia nesta quinta-feira, às 20h30 - Guido Ferreira / Divulgação Sony Channel

Reality show 'Self-Made Brasil' estreia nesta quinta-feira, às 20h30

Publicado 20/09/2022 10:28

Rio - A atriz Sheron Menezzes é a apresentadora do reality show "Self-Made Brasil", do canal Sony, que estreia nesta quinta-feira, às 20h30. Na atração, os competidores estão começando suas jornadas no empreendedorismo e precisam aprender a transformar seus projetos em um negócio lucrativo. Para isso, a cada episódio, quatro empreendedores terão que apresentar seus produtos ao time de jurados, composto por Monique Evelle, empresária, especialista em inovação e ativista brasileira; Guga Rocha, empreendedor e renomado chef de cozinha; Fernando Andreazi, cofundador e Diretor Criativo do Rebu.

Ao longo de 13 episódios, o público acompanhará o processo por trás do desenvolvimento de grandes ideias em meio a desafios e muita emoção. Serão cinco etapas - pitch inicial, laboratório de produtos, laboratório de empreendedorismo, laboratório de marca e pitch final - e três fases eliminatórias até chegar no vencedor de cada episódio, que terá a oportunidade de se tornar o mais novo empreendedor self-made do país. Os vencedores ganharão um passaporte para a aceleração do seus negócios no mercado, além de 25 mil reais para dar o pontapé inicial.