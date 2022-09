Thomaz Costa diz que quase ficou com Maisa Silva - Reprodução

Thomaz Costa diz que quase ficou com Maisa SilvaReprodução

Publicado 20/09/2022 11:13 | Atualizado 20/09/2022 11:13

Rio - O ator Thomaz Costa conversava com os outros peões na sede de "A Fazenda 14", na manhã desta terça-feira, quando contou que quase ficou com a apresentadora Maisa Silva na festa de aniversário da também atriz Larissa Manoela. Vale lembrar que Thomaz Costa e Larissa Manoela já namoraram.

fotogaleria

"Quase fiquei com a Maisa", disse Thomaz, bem baixinho. Lucas perguntou quando a situação aconteceu. "Foi no aniversário da Larissa (Manoela), só que elas eram amigas e ela (Maísa) achou mancada. Aí ela passou e nunca aconteceu", respondeu Thomaz. "Abafa, abafa", disse Lucas, que trabalhou Larissa, Maisa e Thomaz na novela "Carrossel". 'As coisas que eu estou falando pro Brasil, 'véi'! Nossa, mano do céu!", disse Thomaz. "Você é idiota", rebateu Deolane Bezerra.

Larissa Manoela e Thomaz Costa se conheceram nos bastidores da novela "Carrossel", do SBT. Os dois ficaram juntos de 2013 a 2015. Em maio de 2017, eles começaram a namorar de novo, mas o romance chegou ao fim em novembro do mesmo ano.