José Loreto participa do Mais VocêReprodução de vídeo/ TV Globo

Publicado 20/09/2022 14:32 | Atualizado 20/09/2022 14:36

Rio - José Loreto participou do "Mais Você", da TV Globo, nesta terça-feira, e falou sobre seu namoro com Rafa Kalimann. Após rever uma participação dos dois, em junho, no "Domingão com Huck", o ator contou que já tinha demonstrado interesse pela ex-BBB antes da atração, sem sucesso. Mas que foi no programa comandado por Luciano Huck que a influenciadora digital o notou.

"Foi ali que ela botou pra fora. Porque eu já tinha colocado pra fora há um tempo. Já tinha mostrado interesse, mas ela não me deu bola nenhuma. Ali ela me percebeu", opinou ele, que deu mais detalhes sobre o início da paquera. "Ela é demais, deu match. Fui bem cara de pau, consegui pegar o contato dela, porque consegui umas fotos bonitas. Invés de mandar mensagem escrita, mandei um vídeo para ela, assim: 'Só para dizer que foi maravilhoso estar do seu lado, sua energia. Vamos jantar um dia, bater um papo, ser amigo".

Logo depois, Loreto ressaltou que os dois estão muito felizes. "Estamos sendo felizes, um pezinho atrás do outro, como diz minha mãe, nessa lua de mel da vida sem pular etapas, atropelar o mundo. Eu, como bom peão digo que tem que ter calma, ir de mansinho."