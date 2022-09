Silvero Pereira mostra bastidores das gravações finais de 'Pantanal' - Reprodução/Instagram

Publicado 20/09/2022 17:34

Rio - Silvero Pereira surgiu em clima de despedida da novela "Pantanal", nesta terça-feira, com uma postagem especial no Instagram. O ator que interpreta o mordomo Zaquieu compartilhou uma galeria de fotos nos bastidores do folhetim da TV Globo e avisou que o fim das gravações está cada vez mais perto.

"Duas semanas pra encerrar as gravações e o coração anda acelerado, apertado e emocionado por fazer parte dessa história", escreveu o artista, na legenda da publicação. Nas fotos, Silvero mostra o documento fictício de Zé Leôncio e momentos no set de filmagens com José Loreto e Dira Paes, o Tadeu e a Filó no remake de "Pantanal", respectivamente.

O ator ainda publicou uma foto em que Marcos Palmeira posa com Cristiana Oliveira, Giovanna Gold e Ingra Lyberato, que interpretaram Juma, Zefa e Madeleine na primeira versão da trama, exibida pela extinta TC Manchete em 1990.

Nos comentários, Silvero Pereira recebeu uma mensagem carinhosa de Palmeira, que dá vida ao protagonista do folhetim: "Te conhecer foi das melhores coisas nesse caminho! Beijos", escreveu o ator, enquanto alguns fãs pediram uma continuação da novela. "Ah, gente! Vamos fazer uma segunda temporada de 'Pantanal'?", sugeriu uma seguidora. "Vou sentir saudade desse novelão", disse outra internauta.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de "Pantanal" está previsto para chegar ao fim em outubro. A novela será substituída por "Travessia", de Gloria Perez, na faixa das 21h.

