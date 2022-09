Deolane se emocionou ao relembrar romance com MC Kevin - Reprodução/Playplus

Publicado 20/09/2022 18:12

Rio - Os peões de "A Fazenda 14" participaram de uma dinâmica nesta terça-feira (20) e relembraram seus relacionamentos e decepções amorosas. Deolane Bezerra acabou se emocionado ao recordar da história vivida com MC Kevin, que faleceu após cair da varanda de um hotel localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, em maio do ano passado.

fotogaleria "Não estava pronta para amar até que veio o Kevin. Um ano o Kevin atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. E eu dava muita risada, porque ficava muito sem graça. Quase 11 anos mais jovem que eu e eu relutava contra esse amor, até que ele fez a primeira música, 'Doutora 1'. E, na música, ele fala que vai casar comigo, me levar pro motel, não sei o quê. E nunca tinha feito nada disso, a gente nunca tinha ficado", disse.

"Um belo dia fui na casa dele, conversei com a mãe dele, a mãe dele contou a história dela com o marido dela, que também era bem mais jovem que ela. E, depois desse dia, eu nunca mais parei de dormir lá. Brigávamos muito até que eu decido não querer mais e viajo pra Dubai em um domingo e ele chega na segunda. Aí, noivamos em Cancún, prometemos amor eterno. Escutei três vezes que nós só nos deixaríamos quando a morte nos separasse e foi isso o que aconteceu", concluiu.

Muito emocionada, a advogada criminalista foi consolada por alguns colegas de confinamento e aproveitou para desabafar. "A maior saudade é de quem a gente não pode ver nunca mais, sabia? Por isso que eu falo para as pessoas: 'Tem saudade? Vai lá, conversar.' Porque quando a gente não pode, é só isso e pronto."