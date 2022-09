Daniel Adjuto - Reprodução

Daniel AdjutoReprodução

Publicado 20/09/2022 20:20

Rio - Daniel Adjuto confirmou sua saída da CNN Brasil em vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira. O ex-apresentador do programa "Live CNN Brasil" revelou que foi surpreendido pela demissão, mas tranquilizou os fãs. No registro, o jornalista de 32 anos preferiu não comentar os motivos que causaram sua dispensa da emissora multinacional.

"Demorei a aparecer, mas obviamente eu tinha que vir aqui agradecer a tanta mensagem linda, a tanto carinho, a tanto amor, a tanto reconhecimento profissional, tanto pessoal também", começou Daniel. "É, desde ontem, também fui pego de surpresa, mas quero tranquilizar todos vocês, tá tudo bem, estou em paz. Confio muito nos planos de Deus para mim e tenho certeza que logo, logo a gente se reencontra", declarou.

Em seguida, Adjuto acrescentou: "Por enquanto a gente vai se vendo aqui nas redes sociais, vai conversando como sempre foi, né? Sempre foi assim na minha carreira antes da CNN, então vou continuar aqui com vocês. Quero responder cada um, vai demorar um tiquinho, porque tem muita mensagem, mas quero dizer que tá tudo bem", finalizou ele, que foi substituído por Evandro Cini no comando do "Live CNN Brasil", ao lado de Marcela Rahal, que segue no telejornal matinal.

A demissão de Daniel Adjuto da CNN Brasil foi revelada, na segunda-feira, pelo 'TV Pop'. De acordo com o site, o jornalista teria sido comunicado de sua demissão minutos antes de entrar no ar, sendo dispensado como uma medida de contenção de custos da emissora. O apresentador fez parte do time que atuava no canal desde sua estreia, em março de 2020. Antes disso, ele já havia se destacado no revezamento dos principais telejornais do SBT.

Confira: