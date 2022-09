Deborah, Tiago, Bruno e Shayan estão na roça - Reprodução

Publicado 21/09/2022 08:20

Rio - A primeira roça de "A Fazenda 14" começou a ser formada na noite desta terça-feira. Bruno Tálamo, Deborah Albuquerque, Shayan Haghbin e Tiago Ramos estão na roça. Um deles ainda poderá se salvar caso vença a prova do fazendeiro. O único que não poderá participar da prova e está garantido na roça é Tiago Ramos, que foi vetado pelo fazendeiro Lucas.

A noite começou com Bia imunizada por ter sido a vencedora do paiol. Lucas também não pode ser votado porque é o fazendeiro e Pelé não foi votado por ter feito a prova em dupla com Lucas. Iran Malfitano venceu a prova de fogo e ganhou dois poderes, o vermelho e o amarelo.

Lucas Santos, então, indicou Deborah Albuquerque para a roça. "Antes de dizer a pessoa, vou elencar os motivos. Desde muito novo, fui ensinado a ter caráter e ser uma pessoa digna. E, o primordial de tudo que me ensinaram é saber respeitar as pessoas, e saber respeitar as diferenças. A pessoa que vou indicar utilizou de falsidade, vitimismo e assuntos de fora do programa para machucar, ofender e menosprezar os participantes aqui dentro", disparou.

Em seguida, começou a votação individual. André Marinho votou em Tiago Ramos; Kerline Cardoso votou em Tiago Ramos; Tiago Ramos votou em Kerline Cardoso; Bárbara Borges votou em Tiago Ramos; Deborah Albuquerque votou em Deolane Bezerra; Vini Buttel votou em Kerline Cardoso; Deolane votou em Kerline Cardoso; Ruivinha de Marte votou em Tiago Ramos; Bruno Tálamo votou em Thomaz Costa; Thomaz Costa votou em Kerline Cardoso; Alex Gallete votou em Tiago Ramos; Iran Malfitano votou em Vini Buttel; Moranguinho votou em Kerline Cardoso; Rosiane Pinheiro votou em Tiago Ramos; Bia Miranda votou em Kerline Cardoso; Shayan votou em Tiago Ramos; Pelé Milflows votou em Tiago Ramos; Pétala Barreiros votou em Kerline Cardoso; Tati Zaqui votou em Tiago Ramos; Ingrid Ohara votou em Tiago Ramos.

Após a votação, André abriu o poder da chama vermelha e escolheu três peões para anularem seu voto e votarem de novo. Ele anulou os votos de Bruno, Deborah e Kerline. Respectivamente, eles votaram novamente em Alex, Thomaz e Deolane.

Tiago recebeu nove votos após a mudança e com isso foi para a roça. Ele, então, puxou Bruno. "Questão de estratégia", explicou. Iran, que ficou com o poder amarelo, começou o resta um. Shayan não foi salvo por nenhum participante e ocupou a quarta posição da roça.