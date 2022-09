Irandhir Santos se declara para o marido, Roberto Efrem Filho - Reprodução / Instagram

Publicado 21/09/2022 10:09 | Atualizado 21/09/2022 10:09

Rio - Irandhir Santos, de 44 anos, usou as redes sociais, na noite de terça-feira, para prestar uma homenagem ao marido, o professor universitário Roberto Efrem Filho. No Instagram, o ator, que interpreta o personagem Zé Lucas na novela "Pantanal", compartilhou um clique de Roberto e falou sobre a sorte de tê-lo como esposo.

"A sua vida, o meu caminho, nosso amor. Que sorte a minha", escreveu Irandhir via stories. Os dois estão juntos há mais de 12 anos, e atualmente, vivem na cidade de Recife, em Pernambuco. O casamento entre o ator e professor ocorreu no ano de 2013.

No último sábado, o casal aproveitou para revelar sua escolha de candidato à presidência nas eleições de 2022. Em seu perfil no Instagram, Irandhir posou ao lado do marido, ambos de camiseta vermelha e declarou seu voto em Luiz Inácio Lula da Silva. "13 motivos para te amar", escreveu o ator na legenda do post.