Cayo Rodrigues, do ’Rio Shore’, é diagnosticado com leucemiaReprodução Internet

Publicado 21/09/2022 09:52

Rio - O cantor Cayo Rodrigues, que foi um dos galãs da segunda temporada do reality show "Rio Shore", da MTV, usou o Instagram, na noite desta terça-feira, para anunciar que foi diagnosticado com um câncer agressivo, o linfoma não Hodgkin. "Pessoal, infelizmente fui diagnosticado com leucemia. Por essa razão tenho estado afastado das redes, para focar no meu tratamento e nesse vídeo explico melhor o que está acontecendo. Conto com o carinho e a compreensão de todos vocês", disse o rapaz.

Cayo contou no vídeo como descobriu a doença. "Hoje eu vou contar para vocês o que tem acontecido comigo durante esses últimos meses. Acho que a gente precisa conversar. Estou com um visual um pouco diferente, como vocês podem ver. Enfim, eu fui diagnosticado com leucemia, é uma LLA (Leucemia Linfóide Aguda Tipo T) e eu descobri isso no dia 25 de junho", iniciou.

"Antes disso eu estava me sentindo meio mal, saía do show e estava sem energia, eu sou um cara muito alegre e enérgico, mas estava sentindo algo diferente, falta de ar, uma dor nessa região do abdômen, na parte de cima, e eu descobri que estava com essa doença depois de ir em alguns médicos até a gente chegar nisso. E foi um baque a primeira notícia assim", completou.

"Mas, graças a Deus, e com apoio dos meus amigos, da minha minha família, eu consegui digerir isso e hoje estou com um sorriso no rosto enfrentando, superando e acreditando. E agora eu quero fazer um pedido para você muito importante: seja doador", pediu.

O artista disse ter ficado 40 dias internado antes de descobrir o diagnóstico completo. "Alguns de vocês podem não ter notado meu sumiço, pois um amigo assumiu as postagens nas minhas redes. Se você tem mais de 18 anos, seja doador de sangue e de medula óssea. Para quem mora no Rio de Janeiro é muito simples, é só você ir lá no INCA em horário comercial, fica na Praça da Cruz Vermelha, no Centro da cidade. Você pode ligar para eles para confirmar o horário e fazer o teste para ser um doador de medula óssea. A coleta é feita das 8h ao meio-dia. Para mais informações, ligue (21) 3207-1580. Para você que está doando talvez seja mais uma coisa legal, mas para quem está recebendo é uma nova oportunidade de viver", afirmou.

Então não perca essa oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Eu vou gravar um próximo vídeo explicando para vocês meus planos futuros mas é isso, eu estou de alma lavada e quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo e gostaria que você pensasse nesse pedido que eu te faço. Tá bom? Um beijo para vocês todos aí!", finalizou.

Depois que deixou as gravações do "Rio Shore", Cayo estava se dedicando à música. Ele foi convidado pela MTV para gravar a faixa tema da terceira temporada do reality show, que ainda não tem previsão de estreia.