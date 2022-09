Jojo Todynho vai estar no ’Central da Copa’ - Globo / João Miguel Junior

Publicado 21/09/2022 11:08

Rio - A cantora Jojo Todynho vai participar do "Central da Copa" ao lado de Alex Escobar. O programa será exibido pela TV Globo durante a Copa do Mundo do Catar, em novembro deste ano. "Estar trabalhando na Central da Copa é de um grande reconhecimento. É um momento único, histórico. O meu pai de criação que foi embora, ele era Fluminense, e essa semana eu descobri que o Fred vai estar no programa. Então vai ser uma forma de homenagear o meu pai de criação", disse a funkeira durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira.

"E estar ao lado do Alex Escobar é uma honra. Copa do Mundo sempre foi um momento marcante para mim. A gente pintava a rua, colocava bandeirinha, vai ser muito engraçado e estou muito feliz”, garantiu Jojo. Alex Escobar também relevou o que o público pode esperar da atração. "A Central da Copa vai revisitar o que aconteceu ao longo do dia de uma forma leve e bem-humorada. Não é um programa de humor, não tem essa intenção, mas é um programa leve", afirmou.

"É no fim da noite, a gente já viveu as emoções do coração batendo forte ao longo do dia, com vários jogos, então a Central da Copa vai ser o momento da descontração e da diversão. Para isso, terei a companhia de Fred, que acabou de fechar a carreira de jogador e é super bem-humorado, ele está super animado para participar. Vamos ter também a querida Jojo Todynho, com ela tudo é possível, a gente vai se divertir demais com ela. Eu também já conversei com ela e ela está animadíssima", disse.