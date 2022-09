Trindade com seu filho no colo - Globo / Divulgação

Rio - O cramulhãozinho está chegando! Os próximos capítulos de "Pantanal" vão mostrar o nascimento do filho de Irma (Camila Morgado) e Trindade (Gabriel Sater). A personagem terá muita dificuldade durante o parto e vai contar com a ajuda do violeiro, que vai aparecer misteriosamente.

Logo após o nascimento do bebê, José Lucas (Irandhir Santos) vai colocar Trindade contra a parede. "E a sua princesa, como é que vai ficar?", pergunta. "Ela sempre foi sua José Lucas de Nada. Não é conversa. O teu caminho e o dela são um só. Sempre foram", responde Trindade.

Despedida

Gabriel Sater, de 40 anos, que vive o Trindade, deixou a novela "Pantanal" em agosto. Na primeira versão da novela, o peão era vivido por seu pai, Almir Sater, que precisou se despedir da trama para estrelar a novela "A História de Ana Raio e Zé Trovão", na TV Manchete. Na ocasião de sua despedida, o artista revelou que tinha esperanças de um final diferente para seu personagem no remake.

"Que montanha-russa de emoções foi esse último mês. É reta final, e não teve mudança no texto", disse Gabriel ao "Gshow". "Eu não sabia o finalmente do Trindade, tinha esperança, porque me apeguei muito ao personagem já que venho construindo essa nova vida desde novembro de 2020", acrescentou.