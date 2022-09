Jojo Todynho detonou comentário de Vini Buttel em ’A Fazenda 14’ - Reprodução

Publicado 21/09/2022 18:28

Rio - Jojo Todynho se manifestou nesta quarta-feira (20) sobre um comentário gordofóbico feito por Vini Buttel dentro de "A Fazenda 14". O peão conversava com Iran Malfitano, André Marinho, Bruno Tálamo e Bárbara Borges sobre os exames médicos realizados antes do confinamento quando citou a campeã da décima segunda edição do reality rural.

fotogaleria "Nossa, gente, só sei que aquele teste cardíaco lá. Eu, debochado, falei 'A Jojo aguentou fazer esse teste?'", disparou o ex-participante do "De Férias com o Ex".

No Twitter, a cantora respondeu o influenciador e garantiu que está no torcida para a eliminação do peão. "Vini, eu não só passei no teste, como fui CAMPEÃ, mas pode ficar tranquilo que vou ajudar você a tirar suas dúvidas aqui fora, quando ele estiver na roça me avisem para puxar mutirão para tirar esse ser gordofóbico", disse.

Ai o Vini é tão desnecessário... Ele perguntou se a Jojo tinha conseguido passar no teste cardíaco #AFazenda pic.twitter.com/nVSdoxInmr — Central Reality • #AFazenda (@centralreality) September 21, 2022