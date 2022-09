Shayan vence a prova do fazendeiro - Reprodução

Publicado 22/09/2022 07:19 | Atualizado 22/09/2022 07:21

Rio - Shayan Haghbin venceu a prova realizada nesta quarta-feira e se tornou o fazendeiro da semana no reality show "A Fazenda". Com isso, Deborah Albuquerque e Bruno Tálamo, que disputaram com ele, estão na roça ao lado de Tiago Ramos, que foi vetado da competição.

Para vencer a prova do fazendeiro, os peões precisaram mostrar pontaria e agilidade. Eles tinham que cavalgar até um gabarito e montar um estábulo, sempre se movimentando a cavalo pela pista. Os cavalos eram falsos. Em seguida, eles tinham que usar uma corda para laçar 10 vaquinhas e devolvê-las para o celeiro.