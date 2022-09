Mãe de adolescente que teria sofrido abuso por parte de José Dumont fala ao ’Cidade Alerta’ - Reprodução

Mãe de adolescente que teria sofrido abuso por parte de José Dumont fala ao ’Cidade Alerta’Reprodução

Publicado 22/09/2022 11:10 | Atualizado 22/09/2022 11:50

Rio - O programa "Cidade Alerta", da Record TV, exibiu um trecho de uma entrevista com a mãe do adolescente que teria sido vítima de abuso sexual por parte do ator José Dumont . O artista está preso no presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, desde o último dia 15. Ele é investigado por estupro de vulnerável e posse de pornografia infantil. A mulher contou detalhes da aproximação de Dumont com o filho e disse não ter percebido nada de errado. A entrevista completa foi ao ar no "Jornal da Record".

Segundo ela, todos os presentes e dinheiro eram entregues diretamente para o garoto, mas ela estava sempre ao lado do filho nessas ocasiões. "Ele nunca te deu nada?", perguntou a repórter. "Não. A mim, não", disse a mãe. "Ele dava (os presentes) na minha frente, sempre como eu falei pra você, sempre na minha companhia, meu filho estava sempre próximo de mim", completou.

Ao ser questionada sobre como superar o que aconteceu, a mulher disse que "é difícil". "É difícil superar um baque desse. A minha preocupação é proteger ele, apenas isso que eu quero, mais nada", garantiu a mãe do jovem, que também contou como o filho e o ator se conheceram.

"O meu filho começou a fazer teatro na escola. Ele é uma criança que gosta muito de filmes, séries, ele acompanha essas coisas. E, por ele gostar disso, ele soltou o interesse em ser ator e começou a fazer teatro na escola", afirmou. Nos finais de semana, o adolescente ficava no comércio da mãe, do qual José Dumont é cliente. Foi lá que o ator e o rapaz se conheceram.

"Aos finais de semana, ele vinha até o meu comércio e foi daí que ele conheceu", disse. Segundo a mãe do adolescente, ele nunca foi até a casa do ator. "Não, ele nunca foi até a casa do ator. Ele nunca foi. Aos finais de semana, quando meu filho ia até o meu comércio, ele (José Dumont) era cliente frequente e sempre perguntava como ele (o adolescente) estava no teatro. Aos sábados, quando meu filho estava comigo, aí mesmo onde eu ficava, ele ficava conversando com meu filho, dando dicas... O único momento que ele se destacava um pouco de mim, eram pequenos passos, que ele (o filho) ia levar ele (José Dumont) até essa portaria. Eu não desconfiei de nada", garantiu.

"Sempre bem atencioso. Bem atencioso e eu não tive nenhuma desconfiança", disse. Ao ser perguntada sobre o que espera, a mulher afirmou que deseja que o ator pague pelo que fez. "Justiça, que ele pague pelo que ele fez e que ele não venha a fazer isso com ninguém mais. Nenhuma criança mais", finalizou.

Relembre o caso

O ator José Dumont, de 72 anos, foi preso em flagrante por posse material pornográfico envolvendo crianças no dia 15 de setembro. Investigado por crime de pedofilia, o ator, que recentemente trabalhou na novela 'Nos Tempos do Imperador', da Rede Globo, teve a sua casa como alvo de um mandado de busca e apreensão por agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV). Após ser levado para a sede da especializada, o ator foi encaminhado para o presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio.

As buscas no imóvel foram motivadas por um suposto caso de pedofilia cometido pelo ator contra um menor de 12 anos. Segundo informações preliminares, o artista teria oferecido ajuda financeira à vítima e mantido relação de carícias com ele, sendo uma das interações flagrada por uma câmera de segurança. O registro serviu de base para a investigação e, posteriormente, para pedido de busca e apreensão no imóvel do ator, que fica na Rua Corrêa Dutra, no Catete. O momento da prisão foi registrado em vídeo pelos agentes.

"Gozando do prestígio de ser ator com mais de 40 anos de carreira e com reconhecimento em âmbito nacional por suas atuações em dezenas de filmes, novelas e séries, acabou por atrair a atenção de um adolescente de 12 anos, que era fã do investigado, e desenvolveu um relacionamento próximo oferecendo ajuda financeira e presentes, valendo-se da vulnerabilidade financeira da vítima, para a partir daí fazer investidas com beijos na boca e carícias íntimas que acabaram sendo captadas por câmeras de vigilância, dando início as investigações", informa a DCAV por meio de nota.

De acordo com a Polícia Civil, durante as buscas no imóvel, os agentes encontraram vídeos contendo relações sexuais entre crianças em aparelhos na casa do ator. O material foi apreendido, e Dumont foi preso em flagrante pela posse. O caso foi registrado na sede da delegacia especializada, na Lapa, Região Central.

Respeitado no meio artístico, José Dumont é nome recorrente nos elencos de novelas da TV Globo. Em 2021, ele interpretou o Coronel Eudoro Mendes, na novela 'Nos Tempos do Imperador'. Atualmente, o ator participa das filmagens da produção 'Todas as Flores', prevista para estrear na plataforma de streaming GloboPlay em outubro.

Em nota, a Comunicação da Globo informou que o ator foi retirado da novela que estava prevista para estrear em outubro. "O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela 'Todas as Flores', a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação", informou a emissora.

Dumont já ganhou diversos prêmios por atuações em novelas e filmes. Entre as premiações, ele venceu o Festival Latino-Americano de Havana (Cuba) como melhor ator no longa 'Baianos Fantasmas', de 1984. Além disso ele também venceu um prêmio Miami e outros prêmios nacionais, como o de melhor ator no Festival de Gramado e de Brasília. Integrou, ainda, o elenco do filme "Dois Filhos de Francisco", de Breno Silveira. Outro trabalho de destaque do ator foi o especial "Morte e Vida Severina", de 1981, na Globo. A obra, dirigida por Walter Avancini, venceu o Emmy Internacional.