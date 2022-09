Laura Cardoso se emociona no Encontro, da TV Globo - Reprodução de vídeo/ TV Globo

Laura Cardoso se emociona no Encontro, da TV GloboReprodução de vídeo/ TV Globo

Publicado 22/09/2022 11:29

Rio - Laura Cardoso não segurou a emoção durante sua participação no "Encontro", da TV Globo, nesta quinta-feira. A atriz de 95 anos chorou após ver os depoimentos dos amigos Lima Duarte e Gloria Pires no programa comandado por Patrícia Poeta e Manoel Soares. A atração ainda relembrou alguns momentos da carreira da veterana que estreou na emissora em 1981 e segue trabalhando.

"Todos os personagens que faço, eu amo! Não tem um que eu tenha reclamado. Todos são bem-vindos. Me dedico de corpo e alma ao trabalho. Bate aquele friozinho na barriga, fico com medo, com frio. Penso: 'Meu Deus, será que eu vou acertar, que vou fazer bem?'. Tenho medo de começar um trabalho e não acertar", disse a artista, que revelou o segredo de sua vitalidade. "O trabalho é uma coisa maravilhosa. Você se dedicar aquilo que gosta dá sempre certo!"

Laura, então, foi surpreendida com um depoimento do amigo Lima Duarte. "Minha velha amiga da Tupi, grande atriz. Essa paixão que você traz pela profissão, por essa ânsia de contar histórias, falar de amor... Essa ânsia é conduzida pelo amor. Seja muito feliz cada vez mais." A atriz agradeceu o carinho. "Meu amigo de mais de 50 anos".

Na sequência, Gloria Pires homenageou a artista. As duas atuaram em "Mulheres de Areia" (1993). "O que falar sobre Laura Cardoso, que o Brasil inteiro já não saiba. Exemplo para todos os artistas brasileiros, pelo seu legado. Te amo, te admiro e te respeito". Laura foi às lágrimas.

Patricia Poeta também não conteve a emoção ao consolar a atriz. "Dona Laura, receba esse abraço de todos nós, brasileiros, pela sua paixão pela profissão. Ai, eu tô emocionada… É um abraço de gratidão. É muito lindo de ver vocês que trabalham com arte se dedicarem dessa forma", afirmou a apresentadora, que continuou: "Saí da minha casa hoje para fazer esse programa para te falar isso: a senhora sabe, mas é sempre bom reforçar, o quanto a senhora é amada e admirada. Gratidão por todos esses trabalhos que fez com dignidade, vitalidade e uma dedicação tremenda".