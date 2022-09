Claudia Raia e Jarbas concedem entrevista para o Fantástico - Reprodução de vídeo

Publicado 22/09/2022 11:57

Rio - Após o anúncio da gravidez, Claudia Raia, de 55 anos, e o marido, Jarbas Homem de Melo, concederam uma entrevista para o "Fantástico", que vai ao ar neste domingo. A atriz falou sobre o momento especial durante o bate-papo com Renata Ceribelli e entregou os possíveis nomes do bebê. É que muitos memes surgiram em relação ao assunto já que os internautas brincaram que a artista pode inspirar uma nova geração de nomes após o sucesso de 'Enzo' e 'Sophia', seus dois filhos.

Claudia comentou que ainda está pensando sobre o nome do novo herdeiro, mas deu algumas dicas. "Não sabemos ainda se é menino ou menina. Então tem alguns nomes aí rolando, mas posso adiantar que a saga italiana continua: talvez Pietra, Matteo, Lucca, está por aí".

Em seguida, Jarbas opinou sobre o sexo do filho: "Eu no fundo do meu coração, acho que vem menino". "Eu estou neutra, vamos fazer uma enquete, um bolão", comentou a atriz.

