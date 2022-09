Ronnie Von estreia na RedeTV! como apresentador do programa 'Manhã do Ronnie', a partir de 3 de outubro - Divulgação / RedeTV!

Rio - A estreia de Ronnie Von na RedeTV! já tem data marcada. No dia 3 de outubro, o apresentador retorna à televisão aberta após três anos no comando de um novo programa de variedades da emissora paulista. O comunicador reunirá informação e entretenimento no "Manhã do Ronnie", formato que ainda terá prestação de serviço e convidados especiais, exibido de segunda à sexta, das 9h às 10h25.

"É um momento de alegria, tenho um carinho muito grande pela casa. Este é um namoro antigo que acabou em casamento. Estou muito feliz em reencontrar meu público. Não vejo a hora de matar a saudade das bonitinhas e bonitões", celebrou o cantor. Com a estreia da nova atração matinal, o programa "Vou Te Contar", de Claudete Troiano, passa a ser exibido logo na sequência, às 10h25.

Ronnie Von estava longe das telinhas desde julho de 2019, quando foi demitido da TV Gazeta. Na emissora, ele apresentou o "Todo Seu" durante 15 anos. Em 2020, o apresentador criou um canal do Youtube, com entrevistas, dicas de gastronomia e mais. Em março deste ano, Ronnie anunciou através do Instagram que comandaria o programa "Além do Vinho", no canal Sabor & Arte do Grupo Bandeirantes.