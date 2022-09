Wagner Moura - Bob Wolfenson/ Divulgação

Publicado 22/09/2022 18:27

Rio - Um dos atores brasileiros de grande destaque internacional, Wagner Moura foi confirmado no elenco da série "Sr. e Sra. Smith", segundo informações da revista norte-americano 'Variety'. O artista terá um papel recorrente na produção do Amazon Prime Video, adaptada do filme homônimo estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie em 2005.

Até o momento, os detalhes sobre o personagem que Moura interpretará são mantidos em sigilo pela plataforma de streaming. Sem previsão de estreia, a série de comédia e ação tem Donald Glover, também conhecido como o rapper Childish Gambino, e Maya Erskine como protagonistas da trama. Michaela Coel, John Turturro e Paul Dano completam o elenco da produção.

Com a adaptação de "Sr. e Sra. Smith", Wagner Moura segue consolidando sua carreira em Hollywood. Em abril deste ano, o ator de 46 protagonizou a série "Iluminadas", da Apple TV+, ao lado de Elizabeth Moss, que também estrela o sucesso "The Handmaid's Tale". No ano passado, o baiano fez sua estreia como diretor de cinema com o longa "Marighella", que estreou em novembro, após acusações de censura.