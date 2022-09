Bruno Tálamo é o primeiro eliminado de ’A Fazenda 14’ - Reprodução

Bruno Tálamo é o primeiro eliminado de ’A Fazenda 14’Reprodução

Publicado 23/09/2022 07:51

Rio - Bruno Tálamo foi o primeiro participante a deixar o reality show "A Fazenda 14", na noite desta quinta-feira. O peão foi o menos querido pelo público e recebeu apenas 15,69% dos votos para continuar no programa. Tiago Ramos recebeu 57,08% dos votos para permanecer e Deborah Albuquerque contou com 27,23% dos votos.

fotogaleria

"Obrigada por ter passado por aqui, mesmo por tão pouco tempo. Mas, me fala uma coisa: deu pra sentir um tiquinho da 'Fazenda'?", perguntou Adriane Galisteu para o eliminado. "Foi incrível, quero agradecer a todos pela oportunidade. Claro que é um baque emocional muito grande ser o primeiro eliminado. Vou ter que repensar muita coisa e me acolher na minha família, que vai ser fundamental para mim", disse o agora ex-participante.

Agora que não tem mais chance de levar o prêmio, o ex-peão torce para Tati Zaqui. "É muito inicial, mas vou deixar a minha torcida para uma pessoa que sempre foi muito carinhosa comigo. Fica para a Tati Zaqui". Ele também disse que torce para que Tiago Ramos seja eliminado. "Agora eu não posso aceitar a atitude do Tiago. O cara era meu amigo e me colocou na roça. E a minha torcida é para que ele saia", disparou.

Cabine de Descompressão

Já na Cabine de Descompressão, ao conversar com Lucas Selfie, Bruno Tálamo disse que "A Fazenda 14" tem muitas plantas. "Ali tem um jardim botânico... Tem planta pra caramba! Babi, Iran, André, Ingrid, Ruivinha de Marte, Kerline. Todos plantas, não movimentam muito [o jogo]", afirmou o primeiro eliminado.

"A Kerline, por exemplo, foi uma das mais votadas na última roça e teve que se posicionar, se defender. Mas dentro do jogo eu vejo como planta", disse. "Se você tivesse que apostar, você acha que a Kerline iria até que parte do jogo?", perguntou Lucas Selfie. "Tudo depende se cai na roça. Mas acho que ela vai até o meio do programa", respondeu o ex-peão.

Ele também confessou que tinha uma estratégia para se aproximar de Deolane Bezerra. "Quando você entra na casa e vê a Deolane, um monstro das redes sociais, é claro que uma das estratégias é ser aliado, amigo dela... Não criar uma inimizade", revelou. "Então você foi com isso pensado aqui de fora?", questionou Selfie. "Lógico, com certeza. Acho que todo mundo fez isso", finalizou o eliminado.