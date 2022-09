Murilo Benício e Mariana Ximenes formavam um par romântico em ’Chocolate com Pimenta’ - Divulgação / TV Globo

Murilo Benício e Mariana Ximenes formavam um par romântico em ’Chocolate com Pimenta’Divulgação / TV Globo

Publicado 26/09/2022 07:00

Rio - A novela "Chocolate com Pimenta", de Walcyr Carrasco, voltará a ser exibida, a partir desta segunda-feira, no "Vale a Pena Ver de Novo", na TV Globo. A trama, que fez sucesso na faixa das 18h em sua estreia, em 2003, traz boas memórias para Murilo Benício, que vivia o protagonista Danilo.

"Eu recebi a notícia (da reexibição) com muita felicidade, essa novela tem aquele lugar especial na minha memória. Foi uma novela muito gostosa de fazer, muito divertida, com direção do Jorginho Fernando – foi uma época em que eu estava fazendo muitos trabalhos com ele. A equipe era engraçada, as pessoas muito legais. É legal saber que vai voltar. É como abrir um álbum antigo de fotos. E é engraçado, é bom saber o quanto eu já trabalhei para a Globo", diz o ator, que relembra as características de seu personagem.

"Eu recordo que quando peguei o papel queria fazer um herói covarde e acho que consegui. Tinham cenas em que eu apanhava. O Danilo morria de medo de brigar; eu queria fazer um anti-herói. Lembro de ter tentado fazer algo bem diferente do que se espera", afirma o artista.

Drica Moraes, que vivia a personagem Márcia e ficou marcada pelo bordão "eu sou chique, bem", também comemora a reprise da novela. "Eu só posso chegar à conclusão de que o Walcyr Carrasco é um gênio (risos). As novelas dele são realmente encantadoras, essas novelas mais antigas, mais brejeiras que ele fez realmente chegam muito perto do público. Tenho um carinho enorme pela Márcia, pela novela em si, pela minha relação com o Jorginho (diretor Jorge Fernando)", diz.

A atriz relembra que ganhou a personagem depois de ter interpretado uma vilã em "Xica da Silva", na TV Manchete. "A Márcia foi uma graça que o Walcyr me deu depois de ter feito a Violante com ele em 'Xica da Silva', na Manchete, que era uma vilã tensa, com o semblante sempre fechado. Márcia era uma personagem leve, divertida, tinha esse bordão 'Eu sou chique, bem', que fez muito sucesso", analisa.

Murilo conta que a convivência com os colegas e o clima dos bastidores era uma das coisas mais especiais de "Chocolate com Pimenta. "O mais especial foram as pessoas, todo o universo do trabalho, eram os anos 1920, uma novela de época, das 18h, superdelicada, sem ser ingênua. É só coisa boa que lembro", garante. Drica Moeaes concorda: "Os bastidores eram muito gostosos de vivenciar, eu lembro muito dos papos com o elenco, não teve uma cena específica que tenha me marcado mais, lembro muito do todo ser muito divertido, amoroso e engraçado".

Mas nem tudo são flores. Murilo conta que não era lá muito fã das cenas em que seu personagem tomava "banhos de lama". "A sequência que mais me marcou foi uma vez em que eu cheguei numa externa e o personagem do Marcello Novaes tinha que me jogar na lama. Não era um curral, mas era onde ficavam os porcos e eu estava com uma preguiça de fazer essa cena... Fizemos a cena, fiquei todo sujo de lama, tive que tomar um banho no meio da externa, fui embora super mal-humorado, e a cena fez tanto sucesso, que o Walcyr (Carrasco) escreveu mais três dessas para mim", recorda, aos risos.

Atualmente, Murilo Benício pode ser visto como o vilão Tenório de "Pantanal", que também já está em sua reta final. A trama chega ao fim em 7 de outubro e será substituída, a partir do dia 10 do mesmo mês, por "Travessia", de Glória Perez. Com o fim do trabalho, Murilo vai se dedicar ao cinema.

"Eu estou fechando meu segundo longa-metragem, 'Pérola', que será exibido no Festival do Rio de Janeiro e estreará na época do Natal", avisa.