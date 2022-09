Chay Suede e Jade Picon gravam cenas de "Travessia" - Reprodução de vídeo/ Twittter

Chay Suede e Jade Picon gravam cenas de "Travessia"Reprodução de vídeo/ Twittter

Publicado 23/09/2022 15:37 | Atualizado 23/09/2022 15:38

Rio - As gravações de "Travessia", que estreia dia 10 de outubro, na TV Globo, estão à todo vapor. Jade Picon e Chay Suede, que interpretam Chiara e Ari, foram flagrados aos beijos durante uma cena externa da trama, escrita por Gloria Perez, nesta sexta-feira As imagens foram feitas por moradores de uma região do Rio de Janeiro e rapidamente viralizaram nas redes sociais.

fotogaleria

No vídeo, Chiara aparece dirigindo seu carrão. Ao avistar Ari, a jovem sai do veículo. Após trocarem algumas palavras, os dois dão um beijão de tirar o fôlego. Não demorou para os internautas reagirem as imagens. "Que perfeitos", disse um. "To shippando já", afirmou outro. "Esse casal vai causar muito na novela", apostou um terceiro.

Veja os vídeos:

amg consegui de outro ângulo pic.twitter.com/0rng5LMidz — malu• vai ver o hazz (@fearlessolvm) September 23, 2022