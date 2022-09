Larissa Manoela e Deborah Secco duelam na 'Batalha do Lip Sync' - Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2022 17:19

Rio - Neste domingo, dia 25, um novo grande duelo invade o palco do ‘Domingão’ na ‘Batalha do Lip Sync’. Dessa vez, quem compete são duas atrizes que começaram ainda pequenas na televisão e são muito queridas pelo público: Larissa Manoela e Deborah Secco. Elas se apresentam em duas rodadas, um “esquenta” e um “valendo”, sob os comentários e improvisos hilários de Rafael Portugal e Pedrinho do Cavaco.

Já no ‘Acredite em Quem Quiser’, Tadeu Schmidt ativa o modo detetive e se junta a dona Déa Lúcia, Lívia Andrade e padre Fábio de Melo na missão de descobrir quem são os mentirosos. Na dinâmica do quadro, a cada rodada três personagens vêm ao palco e contam uma mesma história inacreditável, mas apenas um deles é quem viveu, de fato, a situação.

Nesta semana, o ‘Domingão com Huck’ vai ao ar após 'Campeões de Bilheteria'. O programa tem apresentação de Luciano Huck, direção geral de Clarissa Lopes e direção artística de Hélio Vargas.