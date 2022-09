Família de Deolane Bezerra usou imagens de peoas de ’A Fazenda’ em treinamento de tiro ao alvo - Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2022 17:40

Rio - O clima tenso entre algumas peoas de "A Fazenda 14" parece ter ultrapassado as porteiras e chegado na cidade grande. Na tarde desta sexta-feira (23) circulou entre os internautas um vídeo no qual Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, usou imagens de Deborah Albuquerque, Kerline Cardoso e Tati Zaqui, rivais da advogada criminalista dentro do reality show, como alvos de tiros em uma festa.