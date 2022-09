Boninho - Reprodução

23/09/2022

Rio - Com a estreia do "BBB 23" prevista para 16 de janeiro, já foi aberta a temporada de especulações dos famosos que entrarão no reality show da TV Globo, no grupo Camarote. No entanto, Boninho foi ao Instagram, nesta sexta-feira, para avisar que ainda não há nenhum nome confirmado para se juntar ao elenco da próxima edição.

"Começaram as especulações do 'Big Brother', naquele 'quem vai ou quem não vai', quem eu escolhi e não escolhi... Não escolhi ninguém ainda", declarou o diretor de variedades da emissora carioca.

Boninho ainda aproveitou para alfinetar as celebridades que estão interessadas apenas em "aparecer", avisando que procura pessoas que realmente queiram participar do reality show. "Vai começar aquele negócio: 'ah, ele me escolheu, quero aparecer, eu tô no Big Brother'. Mas eu estou preparando um capacete novo que, em breve, vocês vão conhecer. Pra ter essa separação de quem adivinha e de quem quer tentar entrar", finalizou o esposo de Ana Furtado.

Após a vitória de Arthur Aguiar no "BBB 22", a próxima edição do reality show virá com novidades que podem surpreender os participantes. No início deste mês, a TV Globo revelou que o prêmio final da competição poderá sofrer mudanças durante o programa, podendo garantir ao vencedor uma quantia maior que o R$ 1,5 milhão oferecido há 12 anos. Destaque da última temporada, Tadeu Schmidt segue como apresentador da atração.

