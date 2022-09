Larissa Manoela recria ’Carrossel’ no palco do ’Domingão’ - Reprodução

Publicado 26/09/2022 08:33 | Atualizado 26/09/2022 08:34

Rio - A atriz Larissa Manoela, de 21 anos, participou do quadro "Batalha do Lip Sync", do "Domingão com Huck", neste domingo. A artista escolheu dublar a música-tema de "Carrossel", do SBT, e reviveu sua antiga personagem Maria Joaquina na TV Globo. Usando o uniforme da Escola Mundial, onde se passava a novela, Larissa contou com a ajuda de ninguém menos que Jean Paulo Campos, que vivia o Cirilo, em sua performance no programa.

Lívia Andrade, que também atuou na novelinha infantil como a professora Suzana Bustamante, fez uma pequena participação, relembrando a rival da Professora Helena. "Eu era professora vilã. Vocês sabem que eu tenho cara de vilã, então me botam pra fazer o quê? A professora má", brincou Lívia. Deborah Secco, que foi a concorrente de Larissa Manoela, contou que até hoje assiste à novela. Deborah é mãe de Maria Flor, de 6 anos.

"Eu estou emocionada. Eu assisto a 'Carrossel' e a Maria Joaquina até hoje. Quando ela botou a roupinha eu falei: 'Ah, não acredito'. Teve até o Cirilo, gente! Sensacional", disse a atriz.