Deolane Bezerra chora e ameaça deixar ’A Fazenda 14’ - Reprodução / Play Plus

Deolane Bezerra chora e ameaça deixar ’A Fazenda 14’Reprodução / Play Plus

Publicado 26/09/2022 09:35 | Atualizado 26/09/2022 09:38

Rio - Deolane Bezerra caiu no choro e ameaçou deixar a 14ª edição de "A Fazenda", da Rede Record, após participar de um jogo da discórdia, realizado na noite de domingo. Durante a dinâmica, os participantes precisariam apontar quem eles achavam que estava em um "spa" dentro do reality, quem não poderia ser defendido e quem seria uma "cobra caninana" na competição.

fotogaleria

Após sofrer ataques no jogo e descobrir que alguns peões já tramavam contra ela antes mesmo do início do reality show, a advogada não conteve as lágrimas e entrou em desespero. "Eles fazem de tudo para ver você errando, falando merda, para te pegar nas armadilhas… O povo veio tudo focado em mim, só escutam meu nome, todo mundo querendo destruir", afirmou.

Aos prantos, Deolane cogitou deixar a competição e ainda pediu para que a amiga Pétala cuidasse da neta de Gretchen em sua ausência. "Amiga, me promete uma coisa? Você vai ficar bem? Eu não vou aguentar isso. Você vai ficar bem? Você não vai deixar esse povo montar em cima de você? Cuida da Bia", disse.

Pétala decidiu fazer uma oração, pedindo forças para a advogada. "Eu acho que não mereço estar aqui, ninguém é de verdade. Por que a gente se identificou aqui? Por mais que a gente seja louco, explosivo, a gente é de verdade. Não tinha como a gente se identificar com esse povo. A gente é coração", pontuou Deolane na ocasião.

Por fim, os amigos conseguiram finalmente acalmar a peoa, que decidiu permanecer na competição. "Eu não choro mais aqui. Vou fazer 'tudinho' chorar, e eu não choro mais. Vou falar os piores palavrões do mundo, estou cagand* e andando. Quero ver eu chorar nessa por**. Vou acordar batendo panela, vou plantar o caos aqui dentro", prometeu a advogada.