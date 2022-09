Luiz Felipe Lucas é destaque na série Santo - Divulgação

Luiz Felipe Lucas é destaque na série SantoDivulgação

Publicado 27/09/2022 05:00 | Atualizado 27/09/2022 07:35

Rio - Luiz Felipe Lucas, de 33 anos, é um dos grandes destaques da série 'Santo', da Netflix, com seis episódios disponíveis na plataforma de streaming. Na trama, o ator mineiro, que atualmente mora em Barcelona, dá vida a Paulo, um delegado da polícia federal, braço direito de Ernesto Cardona, interpretado por Bruno Gagliasso. Juntos, os dois, com comportamentos opostos, unem forças e tentam desvendar a identidade de um traficante de drogas. O artista fala sobre as semelhanças e diferenças com seu personagem e revela a vontade de fazer novelas.

fotogaleria

Racional e estratégico, Paulo não se assemelha com Luiz. "Não sou assim. Tive que encontrar em mim o que tinha dessas características. Todo artista tem sua estratégia, mas sou mais emocional, passional, falante. Esse personagem foi o momento de dar dois passos pra trás, observar mais, opinar menos", comenta o ator, que cita uma característica em comum entre eles. "Sou um pouco autocrítico com as coisas que faço, nesse ponto a gente tem um encontro interessante. Sou aficionado no trabalho, busco fazer as coisas com excelência", resume.

Se Paulo é racional, Cardona (Bruno Gagliasso) é pura emoção. "O Cardona é mais apaixonado, explosivo", enumera Luiz Felipe Lucas, que é só elogios a Gagliasso. "Ele foi um cara bem receptivo. Não entrei no começo da preparação e foi bem importante o apoio que ele me deu pra gente contar essa história. O Bruno é um baita artista, ele conhece cada detalhe do que ele está fazendo. E não é só a troca com ele em cena que é maravilhosa, olhar ele trabalhando é bem inspirador", admite.

Com várias cenas de ação, Luiz precisou se preparar para arrasar na pele de Paulo. "Esse é meu primeiro trabalho de ação. O físico acabou sendo um trabalho em paralelo, teve muita preparação. Usei poucas vezes o dublê. O máximo de cenas que pude fazer, fiz. Além disso, para o Paulo, trabalhei a parte do meu silêncio. Busquei trazer a sensibilidade dessa pessoa que observa muito. Isso contribuiu pra ação, essa questão da estratégia através dos olhares", acredita.

O ator ainda ressalta que esse é seu trabalho mais longo em séries. "Foi uma experiência bem legal, é um tempo maior que do cinema. A série eu acho que tem uma velocidade desafiadora", opina ele, que fez parte do elenco de "Carcereiros", da TV Globo e Globoplay, em 2018.

Luiz também não esconde sua vontade de fazer novelas. "Quero muito. Primeiro pra saber se eu gosto, segundo pra viver essa nova experiência, de ficar convivendo com um personagem por nove meses. A novela também te faz ter um contato mais direto com o público. Pra gente, que cresceu no Brasil, um país que ama novela, seria incrível participar de uma. Acho que saberia fazer bem". Ele ainda adianta qual personagem gostaria de interpretar: "Depois de falar tanto de violência, acho que gostaria de contar uma história de amor".