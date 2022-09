Bia dá bronca em Shayan por usar cueca branca em ’A Fazenda 14’ - Reprodução

Publicado 26/09/2022 13:45

Rio - Quem não se lembra da icônica frase "Anda de sunga branca..." que o participante do "BBB 7" Ayrton gritou para Diego Alemão no reality show da Globo? Desde então, usar roupas íntimas brancas se tornou um verdadeiro tabu nos programas deste tipo. Prova disso é que 13 anos depois, na noite deste domingo, a peoa Bia Miranda, de "A Fazenda 14", da Record TV, deu uma verdadeira bronca em Shayan justamente por usar uma cueca branca.

A neta de Gretchen disse durante o jogo da discórdia que as mulheres não são obrigadas a ficar olhando para os órgãos genitais de Shayan. "Acho falta de respeito ficar andando de cueca pela casa, cueca branca. Tem mulher casada aqui e eu sou casada. Está me escutando? Eu não vou ser obrigada a ficar vendo p.. de homem, macho escr… na minha cara, não. Se manca e vai tomar no c..!", disse a jovem, direta e reta.