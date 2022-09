Lucas Santos foi chamado atenção pelo trato dos animais - Reprodução/Playplus

26/09/2022

Rio - Durante o trato dos animais, na manhã desta segunda-feira (26), Lucas Santos comentou com Deolane Bezerra que levou uma bronca da produção de "A Fazenda 14" após supostamente maltratar um dos animais. O ator e a advogada criminalista ficaram responsáveis pelo cuidado da vaca e do touro.

fotogaleria "Falou que eu não estou tendo respeito com os animais, porque eu virei para o bezerro e falei...", contou Lucas. Nesse momento, a câmera cortou e voltou momentos depois. "'... pra gente não ter que sair na mão' e falou que eu maltratei o bichinho. Manda ele vir descer e fazer essa porr* então!", completou. "É que eles falam até do modo que a gente fala com os animais...", respondeu Deolane. "E onde a gente trata mal os bichinhos? A gente trata direito, limpa tudo para não deixar parada para ele", rebateu o ator.

Mais tarde, Lucas expressou seu incômodo com a chamada de atenção. "Fiquei mal porque ele falou que eu maltratei o bichinho...", desabafou. "Mas é do jeito que a gente fala. Nem sempre as pessoas entendem o que a gente fala. Quando a gente tem uma certeza na gente, a gente não fica mal", afirmou a advogada.

Lucas falou algo pro bezerro que não agradou muito a produção e chamaram a atenção dele dizendo que ele tava faltando com respeito/maltratando e ele não gostou #AFazenda pic.twitter.com/iq3nkAGTrK — Central Reality #AFazenda14 (@centralreality) September 26, 2022