Tiago Ramos sobre namoro com Nadine Gonçalves: Não tinha interesseReprodução de vídeo

Publicado 27/09/2022 11:05

Rio - Tiago Ramos desabafou com Ellen Cardoso, a Moranguinho, na manhã desta terça-feira, em "A Fazenda 14", da Record TV. O peão relembrou o namoro com Nadine Gonçalves e negou que tenha se aproximado da mãe de Neymar por interesse. Ele ainda contou que aceitou participar do reality rural para as pessoas conhecerem mais um pouco sobre ele.

"Pensavam que eu tava (por interesse)... mas não, eu sou muito humilde. De boa cara, eu não tinha interesse. O meu interesse era na mulher (Nadine), por ter um sentimento por ela, que eu ainda tenho, mas como um amigo", começou ele. "As pessoas queriam que eu provasse isso, provasse que eu não era interesseiro, falaram que eu batia na mulher... porr*! Pelo amor de Deus, cara! Imagina o tanto de coisa pesada que foi pra cima de mim?", continuou. "Pensavam que eu tava (por interesse)... mas não, eu sou muito humilde. De boa cara, eu não tinha interesse. O meu interesse era na mulher (Nadine), por ter um sentimento por ela, que eu ainda tenho, mas como um amigo", começou ele. "As pessoas queriam que eu provasse isso, provasse que eu não era interesseiro, falaram que eu batia na mulher... porr*! Pelo amor de Deus, cara! Imagina o tanto de coisa pesada que foi pra cima de mim?", continuou.

Por fim, Tiago disse que os boatos envolvendo seu nome o prejudicaram e por isso aceitou participar de 'A Fazenda'. "Nós temos os nossos erros, né? Comete algumas coisas e é por isso que as pessoas falam. Mas inventar coisas ao seu respeito que me prejudicou na minha vida profissional e no meu relacionamento, foi fod*. Agora eu tenho que contornar tudo, dentro de um reality pra tentar conseguir a minha vida de volta. Olha que loucura”.

