Luiza Martins se emociona com mensagem de Luana Ramos, viúva de MaurílioReprodução da TV Globo

Publicado 27/09/2022 12:27

Rio - Luiza Martins foi uma das convidadas do 'Encontro', da TV Globo, desta terça-feira, e divulgou seu primeiro trabalho solo após a morte de Maurílio, sua dupla sertaneja, em dezembro de 2021. Na atração, a cantora foi surpreendida com uma homenagem da viúva do cantor e não conseguiu esconder a emoção. Ela foi às lágrimas ao receber o apoio de Luana Ramos nesta nova fase de sua carreira musical.

"Não poderia deixar de prestigiar você hoje, nesse dia tão especial. Queria falar em nome de Odaisa, mãe de Maurílio, e em meu nome. Dizer que a gente te apoia, te ama e que estamos muito felizes por você não ter desistido e estar trilhando agora sua carreira solo, mesmo com todas dificuldades e dor, que sabemos que ainda não é fácil", declarou Luana.



"A gente vai conseguir, vamos passar por tudo que tiver que passar, acreditando sempre que Maurílio está conosco do nosso lado. Está aí com você agora. A gente acredita que tudo que Luiza e Maurílio um dia sonhou juntos, Luiza Martins irá realizar", finalizou.

Luiza chorou com a mensagem e recebeu o carinho dos apresentadores do programa, Patrícia Poeta e Manoel Soares. "Obrigada por isso. Desculpa chorar", comentou Luiza. Na sequência, ela encerrou a atração matinal ao som de "Nota Oficial" em homenagem ao cantor e a namorada, a ex-BBB Marcela Mc Gowan.