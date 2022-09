Filó (Dira Paes) - TV Globo / Divulgação

Filó (Dira Paes)TV Globo / Divulgação

Publicado 28/09/2022 13:15 | Atualizado 28/09/2022 13:16

Rio - "Pantanal" ainda não acabou, mas já está deixando saudades, para o público e também para o elenco. Dira Paes, que interpreta a Filó, se emocionou falar sobre os últimos dias de gravação da novela em entrevista ao "Encontro", nesta quarta-feira (28).

fotogaleria

"Não tem sido fácil. É um misto de emoções, alegrias e tristezas. Eu confesso que me apeguei muito ao cenário da casa do Zé Leôncio [Marcos Palmeira], porque eu conto nos dedos as cenas que fiz fora dele. Eu me apropriei dessa casa como se fosse nossa", explicou a atriz.