Zaquieu (Silvero Pereira), em 'Pantanal'reprodução

Rio - Silvero Pereira já está em clima de despedida de "Pantanal" e homenageou seu personagem, Zaquieu, em postagem no Instagram, nesta quarta-feira. Em seu último dia de gravações, o ator de 40 anos publicou um vídeo dos bastidores da novela e abriu o jogo sobre a emoção de interpretar o mordomo no remake do folhetim exibido pela extinta TV Manchete, em 1990.

"Despedida Zaquieu Parte I. Hoje é meu último dia de gravação nos estúdios de 'Pantanal', por isso essa despedida vem em duas partes. Hoje, a gente passa a não mais conviver juntos. Deixo você no estúdio e nos registros de câmera, eternizado. Foi mais que mágico viver sua história, Zaquieu", declarou o artista, que também agradeceu a toda a equipe da novela, na legenda da postagem.

Ao longo do vídeo, Silvero refletiu sobre a experiência de dar vida ao agora peão na trama escrita por Bruno Luperi: "Você me apareceu pela primeira vez quando eu tinha apenas 10 anos através do incrível João Alberto Pinheiro, na década de 1990. Naquela época, eu tinha muito medo de você, talvez com medo de sofrer os mesmos preconceitos que você sofria. Trinta anos depois, você me reaparece, como um sonho, como um grande desafio, um sonho de interpretar sua história, que fez parte do meu imaginário como telespectador", começou.

"Eu que te assisti, agora vivo você e esse foi meu grande desafio: não viver mais uma história de medo, mas, sim, construir uma história de coragem, de luta pelo respeito de ser quem é. Eu levei muito de mim até você, mas você me trouxe muito mais. Você me ensinou a enxergar a natureza de um jeito que eu nunca tinha visto antes", completou o ator.

