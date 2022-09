Jojo Todynho comanda segunda temporada de Jojo Nove e Meia, no Multishow - Taciana Suzuki/ Divulgação Multishow

Publicado 28/09/2022 17:13 | Atualizado 28/09/2022 17:18

Rio - Ela está de volta! Jojo Todynho comanda a segunda temporada de "Jojo Nove e Meia", a partir do dia 03 de outubro, no Multishow. Com 15 episódios inéditos, a atração agora vai ao ar de segunda a sexta, às 22h45, com convidados pra lá de especiais. São eles: Cacau Protásio, Deborah Secco, Duda Beat, Grazi Massafera, Jessica Ellen, Jonathan Azevedo, Lília Cabral, Majur, Miá Mello, Mônica Martelli, Rodrigo Sant’Anna, Tiago Abravanel, Valesca Popozuda e Vitão.

"Eu sou apaixonada por televisão. Sou cantora, mas sempre gostei desse lado de apresentar, então para mim é uma realização muito grande voltar com a segunda temporada do Jojo Nove e Meia no Multishow. Isso só confirma o sucesso que foi o programa. É maravilhoso ter esse espaço para me expressar e estou muito feliz com essa nova fase", comemora Jojo.



Essa temporada do talk show está cheia de novidades. Agora, o programa conta com a presença da plateia, que irá interagir com Jojo durante os bate-papos. O cenário também foi repaginado. Guto TV e a DJ Taty Zatto seguem na atração. Guto media e participa dos quadros personalizados comandados por Jojo, enquanto a DJ Taty Zatto é a responsável por garantir a trilha sonora animada.