Ingrid joga cocô de cavalo nos pertences de Vini Buttel - Reprodução

Ingrid joga cocô de cavalo nos pertences de Vini ButtelReprodução

Publicado 29/09/2022 07:34

Rio - A influenciadora digital Ingrid Ohara se revoltou com Vini Buttel na madrugada desta quinta-feira em "A Fazenda 14". Depois de perder a prova do fazendeiro e confirmar seu lugar na roça ao lado de Deborah e Rosiane, Ingrid resolveu encher um saco com cocô de cavalo e jogar nos pertences do peão.

fotogaleria

"Ele só fala bosta, só quero que ele coma bosta de volta", disse Ingrid ao ser questionada por Pelé sobre o que estava fazendo. Em seguida, Tiago Ramos saiu gritando e contou a todos que além dos objetos de Vini, Ingrid também sujou os pertences de Shayan, Lucas e André.

Shayan e Kerline tiveram uma conversa com Ingrid e afirmaram que "não conseguem mais defendê-la". "Aqui é um jogo, você não pode fazer isso. O povo pode não gostar", disse Shayan. "Amiga, não tem como te defender. Por que você fez isso? Tinha que bater boca, mas jogar m*rda?", questionou Kerline. "Ele só fala m*rda, joquei mesmo. Fod*-se", finalizou Ingrid.

Depois disso, Vini contou com a ajuda de Thomaz e mais peões para esconder a maquiagem de Ingrid.

o que a Ingrid fez, foi libertador até pra quem tá assistindo aqui fora. O Viny só abre a porra da boca pra desrespeitar e humilhar as mulheres. Merecia isso e MUITO MAIS! #FicaIngrid #afazenda14 NÃO PAREM DE VOTAR! pic.twitter.com/4nzvzLpHZS — hips_starw (@flips_youworld) September 29, 2022