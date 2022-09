Adriane Galisteu comanda ’A Fazenda 14’ com bota que ganhou de presente de Ayrton Senna - Reprodução

Adriane Galisteu comanda ’A Fazenda 14’ com bota que ganhou de presente de Ayrton SennaReprodução

Publicado 29/09/2022 07:58

Rio - A apresentadora Adriane Galisteu escolheu um look bastante especial para comandar o programa desta quarta-feira de "A Fazenda 14". Ela usou uma bota que foi presente de seu ex-namorado Ayrton Senna. A apresentadora e o piloto de Fórmula 1 namoraram por cerca de um ano e meio, entre 1993 e maio de 1994, quando o piloto morreu. Na época, Adriane tinha 20 anos e Senna 34.

"Hoje eu escolhi um look bem diferente. Um look que tem muito a ver comigo. Bem datado mesmo, mas acho que tem coisas que não dá para esquecer. Escolhi essa bota para usar porque tenho o maior amor. Ela tem história. Eu estava com o Ayrton na Alemanha, para uma corrida, em 1993. Era muito raro a gente sair para passear, mas como estávamos em um lugar muito diferente, fomos passear juntos. E aí eu vi essa bota e me apaixonei por ela. E ele [Ayrton] disse: 'Vou comprar para você, então'. E eu ganhei de presente dele", contou Adriane nos Stories, do Instagram.

"É uma bota que eu tenho o maior carinho e uso muito. Não me desfaço dela por nada nesse mundo. É um presentão", finalizou Adriane, que também postou uma foto da bota no Twitter.