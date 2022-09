Dira Paes mostra cabelos brancos para ’Pantanal’ - Reprodução / Instagram

Dira Paes mostra cabelos brancos para ’Pantanal’Reprodução / Instagram

Publicado 29/09/2022 09:57 | Atualizado 29/09/2022 09:57

Rio - Dira Paes, de 53 anos, usou as redes sociais, na última quarta-feira, para mostrar detalhes de sua caracterização nos últimos capítulos de "Pantanal". No Instagram, a atriz, que interpreta Filó, compartilhou uma foto dos fios de cabelo branco, que indicam a passagem de tempo na trama, e garantiu elogios dos seguidores.

fotogaleria

"O tempo passa. Na dramaturgia, alguns segundos podem representar 'alguns anos depois'... Esses fios brancos são da Filó, para passagem de tempo dessa personagem que me ensinou muita coisa sobre afeto, amor, resiliência e sabedoria. São fios brancos de uma mulher que viu, ouviu e viveu muita coisa. Que representam, pra mim, toda potência que está sendo viver a Filó", ponderou Dira. "Já começo a me despedir, mas ela vive em mim", acrescentou a artista.

Nos comentários do post, fãs aproveitaram para deixar suas mensagens de carinho para atriz. "Você foi e está brilhante como Filó! Nos proporcionou tantas emoções e muitas ainda estão por vir, tenho certeza", afirmou um internauta. "Uma excelente atriz, seu papel foi de uma magnitude ímpar, cheio de sabedoria, amor, conciliação e fidelidade. Parabéns!", elogiou uma seguidora. "Filó é o exemplo da mulher empoderada, na sua essência, na simplicidade do cotidiano, na sabedoria da simplicidade de simplesmente ser!

Maravilhosa! Como nós aprendemos com ela... E com você!", opinou uma usuária.

Veja a publicação