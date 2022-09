Patricia Poeta homenageia Hebe no Encontro - Reprodução de vídeo/ TV Globo

Publicado 29/09/2022 11:12

Rio - Patricia Poeta homenageou Hebe Camargo, que morreu aos 83 anos, há exatos dez anos, e usou o penteado e um anel da apresentadora no "Encontro", da TV Globo, nesta quinta-feira. A atração relembrou momentos marcantes da veterana da TV e mostrou, no palco, looks, joias e acessórios do acervo pessoal da artista, que lutava contra um câncer no peritônio e faleceu após sofrer uma parada cardiorrespiratória em 2012.

"Eu fiz até um coque especial em homenagem a essa eterna diva. E vou contar um segredinho para vocês: peguei emprestado esse anel de Hebe Camargo. Promete devolver depois do programa, tá?", brincou Patrícia. A apresentadora ainda falou sobre a admiração que tinha pela loira e contou que assistia os programas dela durante sua infância e adolescência.