Rio - A atriz Marcella Maia afirmou que foi vítima de transfobia — preconceito contra pessoas transexuais — durante as gravações da novela "Quanto Mais Vida, Melhor", da Rede Globo, finalizada em maio deste ano. Em uma entrevista para Israel Cassol Show, no YouTube, a artista contou que um dos colegas de elenco se recusou a beijá-la em uma das cenas.

"Na última novela que eu fiz eu beijei dois galãs, mas tive alguns atravessamentos. Teve um ator que disse que não ia me beijar", relembrou Marcella, sem citar o nome do ator.

No bate-papo, a atriz ainda buscou motivar outras mulheres transexuais, que lidam com o preconceito diariamente. "Atuar dá muito trabalho! A gente estuda muito e aprende os ofícios de atuar… É triste demais chegar no set e ouvir isso. E geralmente meus papéis são cis normativos… Tenham determinação, continuem buscando conhecimento, fazendo pesquisas", ponderou.

Ao falar o que pensa sobre o visual de cantores como Vitão e Harry Styles, a artista disse que deve-se ter cuidado para não confundir estilo com uma apropriação cultural que visa somente o lucro. "A arte se tornou uma máquina de vender e fazer dinheiro. Sempre teve uma apropriação muito grande da comunidade LGBTQIA+", opinou.

Por fim, Marcella Maia ainda destacou a importância das iniciativas de moda sem gênero. "Para mim a moda sempre foi sem gênero, eu acho muito legal que esse assunto está ficando mais relevante com os públicos", concluiu.