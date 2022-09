Nívea Maria participa do Sensacional, comandado por Daniela Albuquerque - Divulgação / RedeTV!

Nívea Maria participa do Sensacional, comandado por Daniela AlbuquerqueDivulgação / RedeTV!

Publicado 29/09/2022 13:26 | Atualizado 29/09/2022 13:37

Rio - A atriz Nívea Maria, de 75 anos, é a convidada de Daniela Albuquerque no "Sensacional", que vai ao ar na noite desta quinta-feira. A artista fala sobre seus 50 anos de carreira e revela que a personagem Dona Maria, de "A Casa das Sete Mulheres", de 2003, é uma das mais marcantes para ela, já que a ajudou a superar o término de seu casamento.

fotogaleria

"Foi um momento pessoal difícil. Depois de 28 anos meu casamento terminou e estava meio perdida, porque desde muito cedo sempre tive um companheiro, alguém que administrava as coisas", desabafa. "Me assustei um pouco porque não sabia pagar nem uma conta de luz. Mas acho que transferi esse medo de enfrentar a vida como uma mulher guerreira, sozinha e com filhos e usei a minha personagem. Foi ali que ganhei forças para enfrentar o meu dia a dia", completa.

Nívea Maria também conta que passou por um quadro depressivo em 2009, quando estava no ar com a novela "Caminho das Índias". "No começo da novela estava saindo da depressão. Tem algumas cenas que estou muito lenta e aérea. Estava meio que no botão automático. Eu mesma assistindo, falo: 'Nossa, como estava sem expressão, meio apática falando o texto'. Não era a energia que normalmente tenho (...) Com o trabalho e todos os meus colegas, que deram apoio, voltei a ser a criança palhaça que sou em estúdio", revela a atriz, que já está recuperada.

Após 51 anos na emissora, Nívea Maria teve seu contrato encerrado com a TV Globo em março deste ano. Ela atou em grandes produções como "A Moreninha", "Gabriela", "A Casa das Sete Mulheres", "Maria, Maria", entre outras. Na ocasião, sem citar a que se referia, a atriz fez uma postagem nas redes sociais. "Momentos difíceis? Um brilho nos olhos, um sorriso na boca e esperança no coração", escreveu.