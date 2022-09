Yasmin Brunet e Xamã não estarão no 'BBB 23', segundo afirmou Boninho nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet e Xamã não estarão no 'BBB 23', segundo afirmou Boninho nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 29/09/2022 19:04 | Atualizado 29/09/2022 20:12

São Paulo - Vitão, Yasmin Brunet e Xamã estão descartados do 'Big Brother Brasil 23'. Nesta quinta-feira (29), Boninho publicou um vídeo comentando os rumores de que esses famosos entrariam para o grupo 'Camarote' e deixou claro que eles não estarão na casa.

fotogaleria

No Instagram, o diretor do reality analisou a lista dos supostos cotados para o 'BBB 23'. Dentre os nomes mencionados, o diretor cita o rapper Xamã, a modelo e influenciadora Yasmin Brunet e o cantor Vitão. "Xamã, mega artista, adoro ele, sou fã, mas não tá no Big. Vitão? Não tá no Big. Yasmin? Não tá no Big. Isabella? Também não tá no Big", disse.

Boninho também comentou a possibilidade de colocar casais dentro da casa mais vigiada. "Casais? Menor vontade de botar casais no Big Brother, na boa!". Ao final do vídeo, o diretor apontou que a tarefa do momento é a seletiva do grupo 'Pipoca' e revela que a produção está na região de Salvador.

Na legenda, ele elogiou os artistas que descartou a participação. "Então, só para liberar essa primeira lista. Assim, quem [sabe] para as próximas, pode tirar esses nomes. Que são especiais, mas não vão estar dentro da casa. Mas são artistas que respeito muito!".

Confira:

A reportagem é de Luanda Moraes, do iG.