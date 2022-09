Tatá Werneck será Carmem Miranda em minissérie de Bruno Barreto - Globo/Maurício Fidalgo

Publicado 29/09/2022 21:20

Rio - Tatá Werneck já tem planos para retomar a carreira como atriz. Em breve, a humorista poderá ser vista na pele de Carmem Miranda, em minissérie dirigida por Bruno Barreto, mesmo diretor de "Crô - O Filme". Segundo informações da coluna de Patrícia Kogut, no jornal 'O Globo', a produção deve ter quatro e seis episódios.

A novidade foi confirmada pela própria apresentadora, que repostou a notícia em seus Stories do Instagram, nesta quinta-feira. No início deste ano, Tatá se caracterizou como Carmem Miranda para o especial de Carnaval do reality 'The Masked Singer'. Entre os projetos de atuação mais recentes da atriz está o filme "Uma Quase Dupla", de 2018, com Cauã Reymond, e a série 'Shippados', que ela estrelou com Eduardo Sterblitch, no Globoplay. Atualmente, a artista comanda o talk show 'Lady Night', no Multishow.

Para produzir a minissérie, Bruno Barreto adquiriu os direitos de "Carmen - Uma biografia", livro escrito por Ruy Castro e lançado em 2005. A obra traça um panorama da vida e carreira da cantora e atriz luso-brasileira, desde seu início no rádio, até o sucesso em Hollywood e sua morte, em 1955. Ícone cultural, a artista foi citada recentemente por Anitta como inspiração para sua carreira internacional.