Sophie Charlotte e Letícia Colin cantam a abertura de ’Todas as Flores’ - Globo / Estevam Avellar

Sophie Charlotte e Letícia Colin cantam a abertura de ’Todas as Flores’Globo / Estevam Avellar

Publicado 30/09/2022 11:48 | Atualizado 30/09/2022 11:48

Rio - As atrizes Sophie Charlotte e Letícia Colin cantam a música de abertura da novela "Todas as Flores", que estreia em outubro no Globoplay. As artistas fizeram uma releitura de "As Rosas Não Falam", de Cartola.

fotogaleria

Juliana Medeiros, supervisora de produção musical dos Estúdios Globo, explica como foi feita a escolha do tema de abertura da novela de João Emanuel Carneiro. "Ela traz a tradição, com um dos maiores clássicos da música brasileira; uma pegada contemporânea, com a inclusão de elementos eletrônicos; e, por fim, a dramaticidade".

"Todas as Flores" é um conto de fadas moderno, um thriller contemporâneo regado por histórias de amor, vingança e superação. Maíra (Sophie Charlotte) foi criada pelo pai em Pirenópolis, em Goiás, acreditando que a mãe tivesse morrido. Uma mentira que seu pai contou para proteger a filha do desprezo da mãe, que a rejeitou quando soube que a filha nasceu com uma deficiência. Muitos anos depois, Maíra se depara com uma desconhecida a sua porta. É Zoé (Regina Casé), sua mãe. Sem revelar sua verdadeira intenção, Zoé reaparece pedindo perdão à filha por tê-la abandonado.

Como em um sonho que se transforma em pesadelo, Maíra vivencia as mais fortes emoções de sua vida. No mesmo dia em que descobre que sua mãe está viva, seu pai morre. Sem desconfiar de nada, Maíra embarca para o Rio de Janeiro, onde será usada pela mãe para garantir a sobrevivência de sua irmã caçula, Vanessa (Letícia Colin). E o que seria um recomeço feliz ao lado da sua família se transforma em uma longa e perigosa jornada para Maíra.