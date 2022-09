Patrícia Poeta conta no ’Encontro’ que tem tatuagem na costela - Reprodução

Publicado 30/09/2022 13:51

Rio - A apresentadora Patrícia Poeta contou no "Encontro" desta sexta-feira que tem duas tatuagens e que pretende fazer mais uma em conjunto com o colega Manoel Soares. Ao citar os desenhos que já tem, Patrícia mostrou uma estrela no pulso, que fez na companhia do filho, e disse ter outra tattoo, que não poderia mostrar.

"Eu tenho uma aqui [no pulso]. Outra aqui [na costela, perto dos seios], que não poderei mostrar, não é verdade? E aí eu faço a minha terceira, porque diz que tem que ser número ímpar", disse a apresentadora, que despertou a curiosidade dos fãs sobre sua tatuagem na costela.

No início do ano, Patrícia mostrou sua tatuagem em fotos na praia, em Fernando de Noronha. No entanto, como a foto foi tirada de longe, não é possível ler o que a apresentadora escreveu na tatuagem.