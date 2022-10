Deolane Bezerra cogita desistir de 'A Fazenda 14' para votar nas eleições deste domingo - Reprodução/Instagram

Publicado 30/09/2022 21:33

Rio - Deolane Bezerra confessou aos colegas de confinamento em 'A Fazenda 14' que pensa em desistir do reality show da RecordTV para votar nas eleições presidenciais. Nesta sexta-feira, a advogada voltou a ameaçar que pode deixar o programa depois de lembrar do primeiro turno, que acontece no domingo.

"Se eu não sair sábado para ir embora, desistir, eu não desisto mais", disparou a influenciadora, que tem apoio declarado ao ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT). Ellen Cardoso, a Moranguinho, ainda tentou mudar a ideia da amiga: "Vamos te amarrar", disse a funkeira. Deolane ainda debochou de Thomaz Costa, que lembrou dos compromissos que os peões tem com a emissora paulista: "Tá bom que eu não vou votar", declarou.

Deolane falando que se ela não sair sábado pra ir embora, ela não desiste mais.#AFazenda | #AFazenda14 pic.twitter.com/hqep9dJmUR — Adrielle (@adrielletuitta) September 30, 2022

Em agosto, a viúva de MC Kevin despistou os fãs sobre sua participação em 'A Fazenda' alegando que preferia estar fora do programa para ir às urnas. "Eu tenho que votar, meu povo! Mamãe precisa estar aqui para votar 13", disse a influenciadora, na ocasião, antes de ser confirmada entre os participantes do programa.