Ronnie Von estreia novo programa na TV aberta após três anos de hiatoDivulgação/RedeTV!

Publicado 03/10/2022 07:00

Rio - As bonitinhas e os bonitões podem ficar felizes com o retorno de Ronnie Von à TV aberta. Após três anos longe das telinhas, o apresentador de 78 anos estreia nesta segunda-feira o "Manhã do Ronnie", novo programa de variedades exibido ao vivo pela RedeTV!, a partir das 9h. O cantor abre o jogo sobre a ansiedade para reencontrar o público na atração que reúne informação e entretenimento.

"Eu estou com o estômago cheio de borboletas, pra não dizer que estou com frio na barriga", brinca o comunicador. "Claro que eu estou ansioso e preocupado, o que é natural. E, de certa forma, estou bastante feliz porque televisão é, de fato, o meu oxigênio", declara. Transmitido de segunda a sexta-feira, o programa marca a volta de Ronnie após o fim do 'Todo Seu', cancelado pela TV Gazeta em julho de 2019.

Com mais de 50 anos de carreira à frente das câmeras, o veterano é sincero ao comentar os desafios de se lançar em um novo formato, trabalhando pela primeira vez em uma atração matinal. "Eu tenho um comprometimento que é como se fosse um político que foi eleito por um número grande de eleitores. Quem trabalha com comunicação tem que falar com um número maior de pessoas, com a ideia de que estamos levando alguma coisa de bom", afirma ele, que ainda relembra o período em que precisou cuidar de um transtorno de ansiedade com medicamentos e terapia.

"Eu tenho a impressão de que é uma coisa que eu já senti anteriormente só que, dessa vez, é mais forte, até por uma visão cronológica. Hoje, eu tenho mais idade e, em função disso, também tenho mais saudade (dos fãs). Eu estou louco pra reencontrar esse público que, de maneira nenhuma, eu deixaria órfão", diz Ronnie, que também comanda o programa "Além do Vinho", no canal pago Sabor & Arte, do grupo Bandeirantes. "Mas TV aberta é uma outra coisa, ainda mais ao vivo, que você tem a resposta imediata daquilo que você está fazendo ou tentando fazer", avalia.

Estreando na RedeTV! em menos de dois meses após ter sua contratação anunciada pela emissora, o apresentador divide sua sabedoria sobre a ocasião ideal para agarrar oportunidades. "Não existe momento certo pra se fazer coisa nenhuma, eu sempre contestei isso. Eu tenho um casamento de 37 anos e cobro até hoje da minha mulher, que era minha amiga de infância, por que que ela não me avisou antes que ela gostava de mim. 'Ah, porque tem hora certa'. Não, não tem hora certa. Não, não tem que esperar. O mundo corre rápido. Relógio não volta pra trás. Passou o cavalo com cela, com tudo, monta", aconselha o artista, conhecido como o "Pequeno Príncipe", apelido que ganhou da eterna Hebe Camargo.

Depois de acumular experiência na música, no cinema e até mesmo no YouTube, Ronnie encara o novo programa como o momento de resgatar o que define como um "tripé fundamental": a prestação de serviços, o entretenimento sadio e a informação. Focado em produzir conteúdo de qualidade para sua audiência, o comunicador explica de que forma pretende colocar seu conhecimento em prática no "Manhã do Ronnie".



"Uma coisa é certa: a gente não tem a fórmula do acerto. Mas você pode saber onde você vai errar. É fundamental saber onde estão as pedras que são firmes e por onde você deve empreender sua caminhada. Isso só acontece com a experiência. Tenho certeza de que o fato de eu ter sido, durante muito tempo, cantor e ator me ajuda na hora de não errar. Acertar é outra coisa, isso é muito mais difícil", finaliza Ronnie Von.