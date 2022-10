Iran Malfitano revela valor de seu salário na época que trabalhava na TV Globo - Reprodução de vídeo / Record TV

Publicado 01/10/2022 12:20

Rio - Iran Malfitano revelou qual era o valor de seu salário na TV Globo, na época em que atuava em "Malhação" (2001), durante uma conversa com Shayan Haghbin na academia da sede de "A Fazenda 14", da Record TV. O artista surpreendeu o colega ao contar que recebia menos de R$2 mil, mesmo sendo um dos protagonistas da novela teen por duas temporadas. Na trama, ele interpretou o Guilherme.

O ator citou o valor de seu pagamento após lembrar da reação de Alex Gallete ao vê-lo no elenco do reality rural. "Quando nós conversamos, ele falou: 'Estou falando com Iran Malfitano'. Eu fiz: 'Ah, é? Então senta aí. Quando eu fiz protagonista 20 anos atrás na Malhação, o meu salário era de R$ 1.800'", disse Iran a Shayan.

Enquanto se exercitavam, os dois também conversaram sobre a quantidade de seguidores que os famosos tem nas redes sociais. Após o ex-Casamento às Cegas dizer que tinha 300 mil admiradores no Instagram, o artista refletiu sobre o perfil dos usuários da plataforma. "Sabe quanto eu tenho? 94 mil. Por isso mesmo, quem faz novela há vinte anos no país sou eu. Eu tenho três gerações de pessoas que me conhecem e mesmo assim eu não tenho muito seguidor", afirmou o artista. "Porque você não trabalhou (com as redes)", comentou Shayan.

Iran rebateu: "Não é isso. Tem gente que não trabalhou e tem muito mais. Só que para mim as coisas são orgânicas. Eu nunca comprei (seguidor), nunca. Quem me segue ali é porque porque gosta de ver as coisas que eu posto, mesmo que eu não trabalhe em cima. Eu posto foto borrada, eu posto foto com a minha filha o tempo inteiro. Não é foto de bonitinho vendendo marca, encostado num carro, mostrando a marca, não. Eu não sou assim. E de repente eu deveria ser, porque se eu fosse desse jeito eu não tinha que ter dirigido carro de aplicativo".

Veja o vídeo:

Iran falou que ganhava 1,800 reais há 20 anos atrás, sendo protagonista na novela malhação.#AFazenda | #AFazenda14 pic.twitter.com/4EciBgAZlp — (@adrielletuitta) September 29, 2022

Após o trabalho em "Malhação", o ator fez outras novelas na emissora, como "Kubanacan" (2003), "Cobras e Lagartos" (2006) e "A Favorita" (2008). No ano seguinte, Iran foi contratado pela Record TV e atuou em "Bela, A Feia" (2009), "Rei Davi" (2012), "José do Egito" (2013), "Pecado Mortal" (2014), "Milagres de Jesus" (2015), "Os Dez Mandamentos" (2015) e "A Terra Prometida" (2016). O artista virou motorista de aplicativo após não ser convidado para outros trabalhos. No entanto, em 2021, ele voltou às telinhas em "Gênesis".