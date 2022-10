Kerline e Shay se desentendem - Reprodução

Kerline e Shay se desentendemReprodução

Publicado 01/10/2022 13:16 | Atualizado 01/10/2022 13:43

Rio - Depois da terceira festa da temporada, os participantes da Fazenda 14 tiveram uma madrugada agitada na casa. Desde tentativas de pular o muro, até punições, a noite da última sexta-feira (30), com o tema "Encontros no Mediterrâneo", foi de emoções à flor da pele para todos.

Kerline e Shay protagonizaram uma das maiores DRs da festa. A dinâmica que vai ser exibida no "Hora do Faro" (RecordTV) de domingo foi gravada momentos antes do evento, e algum desentendimento entre os dois durante essa gravação, fez com que a briga começasse já no inicio da festa. "Significa que pra você uma coisa ou outra está ótimo, você sai no lucro? Eu prefiro não estar com esse tipo de pessoa. Me expondo da forma como me expus. Ainda te defendi. Pedi pra você parar de falar porque você já estava falando demais. Era pra você ter dado um corte e ter dito, sabe, entre eu e ela, a gente já se resolveu", disse a ex-BBB.

Shay não deixou quieto e explicou: "Se eu falo pra você que respeito sua opinião é porque não quero que você se sinta obrigada a fazer algo. É isso. Gosto de você". A reconciliação veio na metade da festa, mas antes de se entenderem, a influenciadora continuou falando: "Então pronto, a gente fica amigo. Porque eu não quero estar com alguém que tanto faz".

Outro momento marcante foram as lágrimas de Bia, que lembrou do namorado que está fora do confinamento e teve medo do relacionamento ter chegado ao fim: "Mas ele termina comigo por qualquer coisa. Imagina se ele estiver com saudade e terminar comigo?". A participante não foi a única a chorar por romances externos na noite passada. Ao ouvir a música "Boate Azul", do Bruno e Marrone, Iran caiu em prantos ao lembrar da ex-mulher: "Eu tô chorando por uma coisa que eu errei!".

Kerline também protagonizou sua cena de choro. Diferente dos companheiros de confinamento, a peoa desabafou sobre seu relacionamento dentro da casa: "Eu sinto que meio que repito isso. Eu não me permito. Eu tô adorando estar com o Shay, ele também está gostando, mas eu não permito me entregar. E é assim com todos".

Mas o caso mais polêmico foi com o modelo Tiago. O peão ameaçou, sob efeito de álcool, bater o sino para sair da casa duas vezes, e ao perceber que não surtiu efeito, tentou pular o muro do confinamento sendo impedido pelos colegas. O peão é ex da mãe do Neymar, e continuou suas tentativas de ir para a área externa da casa.

Pétala acompanhava o desenrolar da história na sala e disse: "Galera, deixa ele. O Tiago tem 30 anos de idade nas costas. Se não sabe beber, não bebe", e finalizou :"A bebida vai te destruir". Ao final Tiago se manifestou, ao ser contido por Vini, Lucas, Bia e Thomaz: "Tô nem aí! Eu quero sair, me deixa em paz". O modelo passou a noite decidido a deixar o reality e pediu para falar com a produção do programa na manhã deste sábado (1), ainda não há atualizações.

Além de todo o chororô, brigas e confusões, a casa ainda levou duas punições nesta madrugada. A primeira, protagonizada por Bia, neta de Gretchen, que levou bebida da festa para a sede. A peoa deixou a casa sem gás por 24 horas, mas se desculpou com os colegas de confinamento assumindo o erro. A segunda punição veio de Tiago, que após passar pela confusão, fez xixi no box do banheiro, também custando 24 horas sem gás para a casa.