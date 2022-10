Deolane Bezerra parece estar arrependida de ter entrado em ’A Fazenda 14’ - Reprodução Internet

Publicado 02/10/2022 08:32 | Atualizado 02/10/2022 08:34

Rio - Parece que Deolane Bezerra não está muito feliz com sua decisão de ter entrado no reality show "A Fazenda 14", da Record TV. Em conversa com aliados de jogo, a advogada afirmou que o programa faz com que os participantes tenham atitudes negativas e surtem frequentemente.

"Quando eu recebi o convite, pensei: ‘Vou conseguir mostrar meu lado bom para as pessoas que me odeiam’. Mas aqui só mostrei meu lado ruim, desperta tudo de ruim que tem em você. Você não consegue ser boa aqui por muito tempo, não", lamentou a viúva de MC Kevin.

Ela também disse que ainda não desistiu de sua participação em consideração aos fãs e que pretende aconselhar a irmã a não entrar no reality show, caso seja convidada. "Se eu soubesse que era metade disso aqui, eu não tinha saído da minha casa. Se a minha irmã for convidada, eu vou implorar: ‘Não vá’. Eu só não saio por causa das pessoas que depositaram expectativa em mim", completou.